У Франції пройшли акції на підтримку американок після рішення Верховного суду США щодо абортів

У кількох містах Франції в суботу 2 липня пройшли акції солідарності з жінками у США у зв’язку з рішенням Верховного суду, яке знов дало можливість на рівні штатів визначати політику щодо абортів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV та Europe 1.

Акцію ініціювала громадська спілка "Аборти у Європі - обирають мають жінки", до яких приєдналося чимало феміністичних організацій, профспілок і партій.

Toutes et tous mobilisés pour défendre le droit effectif à l'#avortement ! pic.twitter.com/vxd3Co29pg — LDH France (@LDH_Fr) July 2, 2022

У демонстрації в Парижі взяли участь lдо півтори тисячі людей, як жінок, так і чоловіків. З собою принесли вішаки для одягу і плакати - "За безперешкодні і безкоштовні аборти від Нью-Йорка до Парижа", "Ми боролись за право на переривання вагітності і будемо боротися за його збереження", "Право на аборти рятує життя", "Геть ваші закони від мого тіла", "Дайте жінкам спокій раз і назавжди".

У спілкуванні з пресою вони розповідали, що хочуть висловити свою позицію за право вибору жінки. Деякі побоюються, що, з огляду на геополітичну вагу США, цей прецедент може надихнути радикальних противників абортів і в країнах Європи.

У Бордо на демонстрацію прийшли щонайменш 400 осіб (за оцінками поліції), організатори кажуть про тисячу; у Тулузі - кілька десятків людей.

По всій країні участь в акціях взяли близько 6500 осіб.

24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке впродовж 50 років закріплювало конституційне право на аборти, надавши штатам можливість вирішувати, дозволяти цю процедуру, чи ні.