Во Франции прошли акции в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортам

В нескольких городах Франции в субботу 2 июля прошли акции солидарности с женщинами в США в связи с решением Верховного суда, которое вновь дало возможность на уровне штатов определять политику по поводу абортов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV и Europe 1.

Акцию инициировал общественный союз "Аборты в Европе - выбирают женщины", к которым присоединилось множество феминистических организаций, профсоюзов и партий.

В демонстрации в Париже приняли участие до полутора тысяч человек, как женщин, так и мужчин. С собой принесли вешалки для одежды и плакаты - "За беспрепятственные и бесплатные аборты от Нью-Йорка до Парижа", "Мы боролись за право на прерывание беременности и будем бороться за его сохранение", "Право на аборты спасает жизни", "Прочь ваши законы от моего тела", "Оставьте женщины в покое раз и навсегда".

В общении с прессой участники говорили, что хотят высказать свою позицию за право выбора женщины. Некоторые опасаются, что из-за геополитического веса США этот прецедент может вдохновить радикальных противников абортов и в странах Европы.

В Бордо на демонстрацию пришли не менее 400 человек (по оценкам полиции), организаторы говорят о тысяче; в Тулузе – несколько десятков человек.

По всей стране участие в акциях приняло около 6500 человек.

24 июня Верховный суд США отменил решение, которое 50 лет закрепляло конституционное право на аборты, предоставив штатам возможность решать, разрешать эту процедуру или нет.