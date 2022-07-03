Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Во Франции прошли акции в поддержку американок после решения Верховного суда США по абортам

Воскресенье, 3 июля 2022, 10:06

В нескольких городах Франции в субботу 2 июля прошли акции солидарности с женщинами в США в связи с решением Верховного суда, которое вновь дало возможность на уровне штатов определять политику по поводу абортов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV и Europe 1.

Акцию инициировал общественный союз "Аборты в Европе - выбирают женщины", к которым присоединилось множество феминистических организаций, профсоюзов и партий.

В демонстрации в Париже приняли участие до полутора тысяч человек, как женщин, так и мужчин. С собой принесли вешалки для одежды и плакаты - "За беспрепятственные и бесплатные аборты от Нью-Йорка до Парижа", "Мы боролись за право на прерывание беременности и будем бороться за его сохранение", "Право на аборты спасает жизни", "Прочь ваши законы от моего тела", "Оставьте женщины в покое раз и навсегда".

В общении с прессой участники говорили, что хотят высказать свою позицию за право выбора женщины. Некоторые опасаются, что из-за геополитического веса США этот прецедент может вдохновить радикальных противников абортов и в странах Европы.

В Бордо на демонстрацию пришли не менее 400 человек (по оценкам полиции), организаторы говорят о тысяче; в Тулузе – несколько десятков человек.

По всей стране участие в акциях приняло около 6500 человек.

24 июня Верховный суд США отменил решение, которое 50 лет закрепляло конституционное право на аборты, предоставив штатам возможность решать, разрешать эту процедуру или нет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция США

Статьи

Гарантии безопасности по дороге в НАТО: что у Зеленского хотят предложить Западу

В Офисе президента будут искать оптимальную для Украины модель гарантий безопасности. Это будет не альтернатива НАТО, а только гарантии на период, пока страна не стала членом Альянса (укр.)
2 июля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Украина поворачивается к НАТО. Как саммит в Мадриде изменил отношение к Альянсу

На саммите в Мадриде мы стали свидетелями изменения отношения к НАТО со стороны официального Киева. И для этого есть основания...
1 июля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мадрида

В ЕС без разочарований: как Польша может помочь дальнейшей евроинтеграции Украины

Польша помогла Украине получить статус кандидата в члены ЕС. Но настоящие вызовы еще впереди (укр.)
1 июля 2022 — Пйотр Бурас, ECFR