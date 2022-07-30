Мінекономіки Латвії: припинення "Газпромом" поставок не матиме суттєвого впливу

Міністр економіки Латвії Ілзе Ідріксоне заявила, що припинення російським "Газпромом" поставок газу не має значення для латвійського споживача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

"Заява "Газпрому" є закономірною, але не має значення для латвійського споживача", заявила Ілзе Індріксоне.

Вона назвала це реакцією на заяву компанії Latvijas Gāze, яка сплачує газ у євро, а не в рублях.

"Ми вже давно не можемо розраховувати на потоки із Росії. Наразі пріоритетними є постачання з терміналу в Клайпеді, а також ми працюємо над поставками з інших напрямків. Цей крок "Газпрому" суттєво для нас нічого не змінює. Звичайно, Latvijas gāze якусь частину отримало. Думаю, це більше крок залякування з боку Росії. І для нашої безпеки та створення резервів він не значущий", - заявила Індріксоне.

Коментуючи дані, доступні на порталі оператора Conexus, Індріксоне зазначила, що газ продовжує надходити і сьогодні, оскільки Латвія забезпечує транзит газу для інших держав.

Продовження постачання російського газу до Латвії може пояснюватися і тим, що компанія Latvijas gāze закуповує блакитне паливо з РФ, але стверджує, що постачальником є ​​не "Газпром", а оплата здійснюється в євро. Назва нового постачальника не розголошується, оскільки, заявляють у Latvijas gāze, ця комерційна інформація. Служба держбезпеки (СДБ) повідомила, що інформація про угоду потрапила до її поля зору.

Як повідомлялося, "Газпром" заявив, що припинив постачання до Латвії через нібито порушення покупцем умов відбору.