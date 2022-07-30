Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Мінекономіки Латвії: припинення "Газпромом" поставок не матиме суттєвого впливу

Субота, 30 липня 2022, 18:05

Міністр економіки Латвії Ілзе Ідріксоне заявила, що припинення російським "Газпромом" поставок газу не має значення для латвійського споживача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

"Заява "Газпрому" є закономірною, але не має значення для латвійського споживача", заявила Ілзе Індріксоне.

Вона назвала це реакцією на заяву компанії Latvijas Gāze, яка сплачує газ у євро, а не в рублях.

"Ми вже давно не можемо розраховувати на потоки із Росії. Наразі пріоритетними є постачання з терміналу в Клайпеді, а також ми працюємо над поставками з інших напрямків. Цей крок "Газпрому" суттєво для нас нічого не змінює. Звичайно, Latvijas gāze якусь частину отримало. Думаю, це більше крок залякування з боку Росії. І для нашої безпеки та створення резервів він не значущий", - заявила Індріксоне.

Коментуючи дані, доступні на порталі оператора Conexus, Індріксоне зазначила, що газ продовжує надходити і сьогодні, оскільки Латвія забезпечує транзит газу для інших держав.

Продовження постачання російського газу до Латвії може пояснюватися і тим, що компанія Latvijas gāze закуповує блакитне паливо з РФ, але стверджує, що постачальником є ​​не "Газпром", а оплата здійснюється в євро. Назва нового постачальника не розголошується, оскільки, заявляють у Latvijas gāze, ця комерційна інформація. Служба держбезпеки (СДБ) повідомила, що інформація про угоду потрапила до її поля зору.

Як повідомлялося, "Газпром" заявив, що припинив постачання до Латвії через нібито порушення покупцем умов відбору.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Енергетика

Статті

"Я знаю, що Україна має перемогти, але оптимістичний сценарій – щоби війна зупинилася"

Таня Файон: "Ми розуміємо, наскільки великою є ціна війни. На Західних Балканах була кривава війна ще у 90-х, і ми досі відчуваємо її ціну"
29 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Українська стратегія щодо Білорусі: що Київ має змінити якнайшвидше

Напад на українські міста з території Білорусі став для українців травмою, після якої відносини між народами доведеться відбудовувати фактично з нуля.
29 липня 2022 — Олександр Шевченко, для Європейської правди

Ефект Додона. Як глава МЗС Бельгії відмовляється вибачатися за візит у окупований Крим

Без чіткого вибачення та визнання того, що у 2021 році вона порушила закони України, глава МЗС Бельгії не зможе вести діалог з Києвом...
28 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда