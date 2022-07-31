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В Італії мігранта чотири хвилини душили на очах перехожих – ніхто не втрутився

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Неділя, 31 липня 2022, 13:55

В Італії другий день триває обговорення вбивства мігранта нігерійського походження, якого душили чотири хвилини, і при цьому жоден із перехожих не втрутився, щоб допомогти загиблому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.

Убивство вуличного торговця Аліки Огорчукву сталося в п’ятницю в невеликому місті Чивітанова-Марке в центральній Італії. За даними поліції, нападник кілька разів вдарив Огорчукву, який попросив про милостиню, його милицею, після чого протягом чотирьох хвилин душив його.

Момент загибелі нігерійця потрапив на відео, які в суботу поширили низка італійських ЗМІ. З них випливає, що ніхто з перехожих не втручається в сутичку, лише чути вигук "Ти вбиваєш його" і спроби кількох людей додзвонитися до поліції.

 
ФОТО: ПОЛІЦІЯ ПРОВІНЦІЇ МАЧЕРАТА

Правоохоронці вже заарештували нападника – ним виявився 32-річний громадянин Італії Філіппо Клаудіо Джузеппе Ферлаццо. Йому інкримінують убивство й пограбування. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.

"Розслідування триває, але ситуація доволі зрозуміла – схоже, все виникло із суперечки з даремних причин: з боку агресора була ненормальна реакція щодо жертви, який благав його про милостиню", – кажуть у поліції.

Убивство Огорчукву викликало обурення нігерійської спільноти Чивітанове-Марке, яка в суботу влаштувала акцію протесту через байдужість перехожих. Хоча протест не був погодженим, учасників прийняв у себе мер міста Фабріціо Чьярапіка.

 
Фото: Rai

Подію засудили і провідні політики Італії – зокрема лідер Демократичної партії Енріко Летта та ультраправої "Ліги" Маттео Сальвіні. Деякі розкритикували ЗМІ, які публікували кадри вбивства нігерійця, як неповагу до загиблого.

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Італія інциденти

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