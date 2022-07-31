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В Италии мигранта четыре минуты душили на глазах прохожих – никто не вмешался

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Воскресенье, 31 июля 2022, 13:55

В Италии второй день идет обсуждение убийства мигранта нигерийского происхождения, которого душили четыре минуты, и при этом ни один из прохожих не вмешался, чтобы помочь погибшему.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

Убийство уличного торговца Алики Огорчукву произошло в пятницу в небольшом городе Чивитанова-Марке в центральной Италии. По данным полиции, нападавший несколько раз ударил Огорчукву, который попросил милостыню, его костылем, после чего в течение четырех минут душил его.

Момент гибели нигерийца попал на видео, распространенные в субботу рядом итальянских СМИ. Из них следует, что никто из прохожих не вмешивается в схватку, только слышен крик "Ты убиваешь его" и попытки нескольких людей дозвониться в полицию.

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ ПРОВИНЦИИ МАЧЕРАТА

Правоохранители уже арестовали нападающего – им оказался 32-летний гражданин Италии Филиппо Клаудио Джузеппе Ферлаццо. Ему инкриминируют убийство и ограбление. У погибшего остались жена и двое детей.

"Расследование продолжается, но ситуация достаточно ясна – похоже, все возникло из спора по напрасным причинам: со стороны агрессора была ненормальная реакция в отношении жертвы, который просил его о милостыни", – говорят в полиции.

Убийство Огорчукву вызвало возмущение нигерийского сообщества Чивитанова-Марке, которое в субботу устроило акцию протеста из-за безразличия прохожих. Хотя протест не был согласован, участников принял у себя мэр города Фабрицио Чьярапика.

 
ФОТО: RAI

Событие осудили и ведущие политики Италии – в частности, лидер Демократической партии Энрико Летта и ультраправой "Лиги" Маттео Сальвини. Некоторые раскритиковали СМИ, публиковавшие кадры убийства нигерийца как неуважение к погибшему.

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Италия инциденты

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