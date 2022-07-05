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Росія зупинила видачу туристичних віз болгарам

Вівторок, 5 липня 2022, 09:21

Посольство Росії в Софії припинило видачу туристичних віз для громадян Болгарії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinite, повідомило Болгарське національне радіо.

Цей крок суттєво обмежить можливість болгарських громадян їздити до Росії, адже тепер посольство РФ видає візи лише найближчим родичам росіян, уточнює національне радіо.

На сайті посольства Росії в Болгарії немає інформації про зупинення видачі туристичних віз. 

Поїздки до Росії здійснюються за туристичними, гуманітарними, діловими, навчальними чи робочими візами.

Дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви у неділю. 

Наприкінці минулого тижня російський посол у Софії Елеонора Митрофанова пред'явила болгарській владі ультиматум скасувати своє рішення до 12 години у п'ятницю, в іншому разі, погрожувала вона, Росія закриє своє посольство в Болгарії.

Прем'єр-міністр Кирило Пєтков відхилив прохання Митрофанової, заявивши, що "ми не дозволимо іноземним дипломатам висувати ультиматуми".

Митрофанова заявила, що проситиме московську владу закрити посольство в Болгарії.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія дзеркально відповість Болгарії.

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Болгарія Росія

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