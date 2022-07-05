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Россия остановила выдачу туристических виз болгарам

Вторник, 5 июля 2022, 09:21

Посольство России в Софии прекратило выдачу туристических виз гражданам Болгарии.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на Novinite, сообщило Болгарское национальное радио.

Этот шаг существенно ограничит возможность болгарских граждан ездить в Россию, ведь теперь посольство РФ выдает визы только самым близким родственникам россиян, уточняет национальное радио.

На сайте посольства России в Болгарии нет информации об остановке выдачи туристических виз.

Поездки в Россию осуществляются по туристическим, гуманитарным, деловым, учебным или рабочим визам.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в воскресенье.

В конце прошлой недели российский посол в Софии Элеонора Митрофанова предъявила болгарским властям ультиматум отменить свое решение к 12 часам в пятницу, в противном случае, угрожала она, Россия закроет свое посольство в Болгарии.

Премьер-министр Кирилл Петков отклонил просьбу Митрофановой, заявив, что "мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматумы".

Митрофанова заявила, что будет просить московские власти закрыть посольство в Болгарии.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит Болгарии.

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Болгария Россия

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