Россия остановила выдачу туристических виз болгарам
Посольство России в Софии прекратило выдачу туристических виз гражданам Болгарии.
Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на Novinite, сообщило Болгарское национальное радио.
Этот шаг существенно ограничит возможность болгарских граждан ездить в Россию, ведь теперь посольство РФ выдает визы только самым близким родственникам россиян, уточняет национальное радио.
На сайте посольства России в Болгарии нет информации об остановке выдачи туристических виз.
Поездки в Россию осуществляются по туристическим, гуманитарным, деловым, учебным или рабочим визам.
Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в воскресенье.
В конце прошлой недели российский посол в Софии Элеонора Митрофанова предъявила болгарским властям ультиматум отменить свое решение к 12 часам в пятницу, в противном случае, угрожала она, Россия закроет свое посольство в Болгарии.
Премьер-министр Кирилл Петков отклонил просьбу Митрофановой, заявив, что "мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматумы".
Митрофанова заявила, что будет просить московские власти закрыть посольство в Болгарии.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит Болгарии.