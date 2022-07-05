Німеччина готова провести конференцію з питань відновлення України, а у 2024 році - конференцію з реформ в Україні у 2024 році.

Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце на конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Відновлення вільної та демократичної України є нашою спільною метою. Відновлення та реформи є елементами того, що вважатимемо стратегічним завданням на найближчі роки. Тому Німеччина прийме також міжнародну експертну конференцію з питань відновлення та відбудови. Також Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році", - сказала Шульце.

Міністр також нагадала, що уряд Німеччини зобов'язується надати 426 млн євро грантів для прямої підтримки України.

Як повідомлялося, конференція, присвячена відновленню України і ліквідації наслідків російського вторгнення, у 2023 році відбудеться у Британії.