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Германия готова провести конференцию по реформам в Украине в 2024 году

Вторник, 5 июля 2022, 10:35

Германия готова провести конференцию по вопросам восстановления Украины, а в 2024 году – конференцию по реформам в Украине в 2024 году.

Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце на конференции по восстановлению Украины в Лугано во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Восстановление свободной и демократической Украины является нашей общей целью. Восстановление и реформы - элементы того, что мы будем считать стратегическими задачами на ближайшие годы. Поэтому Германия примет также международную экспертную конференцию по восстановлению. Также Германия готова провести конференцию по реформам в Украине в 2024 году", - сказала Шульце.

Министр также напомнила, что правительство Германии обязуется предоставить 426 млн евро грантов для прямой поддержки Украины.

Как сообщалось, конференция, посвященная восстановлению Украины и ликвидации последствий российского вторжения, в 2023 году состоится в Великобритании.

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