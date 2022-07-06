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В італійських Альпах - другий за два дні смертельний інцидент

Середа, 6 липня 2022, 14:59

В Італії під час сходження на вершину Ортлес у східних Альпах загинув альпініст.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Нещасний випадок стався рано вранці, орієнтовно о 5:30 в районі прихистку Пайєр, який більшість альпіністів обирають як стартову точку для сходження на вершину висотою 3905 метрів над рівнем моря. 

Чоловік зірвався і впав вниз на 400 метрів. 

Місцеві рятувальники одразу дізналися про інцидент і відправили гелікоптер, але альпініст загинув на місці. Про його особу нічого не повідомляють. 

Напередодні, 5 липня, двоє швейцарців загинули під час сходження на відому вершину Маттерхорн.

Тим часом в районі гори Мармолад продовжують пошуки 5 туристів-італійців, доля яких залишається невідомою після масштабного обвалу льодовика. Внаслідок нещасного випадку семеро людей загинули і вісім травмувалися.

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Італія інциденти

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