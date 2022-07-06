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В итальянских Альпах – второй за два дня смертельный инцидент

Среда, 6 июля 2022, 14:59

В Италии во время восхождения на вершину Ортлес в восточных Альпах погиб альпинист.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.

Несчастный случай произошел ранним утром, ориентировочно в 5:30 в районе убежища Пайер, который большинство альпинистов выбирают как стартовую точку для восхождения на вершину высотой 3905 метров над уровнем моря.

Мужчина сорвался и упал вниз на 400 метров.

Местные спасатели сразу узнали об инциденте и отправили вертолет, но альпинист погиб на месте. О его личности ничего не сообщают.

Накануне, 5 июля, двое швейцарцев погибли во время восхождения на известную вершину Маттерхорн.

Тем временем в районе горы Мармолад продолжают поиски 5 туристов-итальянцев, судьба которых остается неизвестной после масштабного обвала ледника. В результате несчастного случая семь человек погибли и восемь травмировались.

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Италия инциденты

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