В итальянских Альпах – второй за два дня смертельный инцидент
В Италии во время восхождения на вершину Ортлес в восточных Альпах погиб альпинист.
Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.
Несчастный случай произошел ранним утром, ориентировочно в 5:30 в районе убежища Пайер, который большинство альпинистов выбирают как стартовую точку для восхождения на вершину высотой 3905 метров над уровнем моря.
Мужчина сорвался и упал вниз на 400 метров.
Местные спасатели сразу узнали об инциденте и отправили вертолет, но альпинист погиб на месте. О его личности ничего не сообщают.
Накануне, 5 июля, двое швейцарцев погибли во время восхождения на известную вершину Маттерхорн.
Тем временем в районе горы Мармолад продолжают поиски 5 туристов-итальянцев, судьба которых остается неизвестной после масштабного обвала ледника. В результате несчастного случая семь человек погибли и восемь травмировались.