Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала ідею позбавити повноважень делегацію Росії

На останній сесії Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала резолюцію із закликом розробити механізм, який би дозволяв позбавити повноважень делегацію держави, що порушила суверенітет і територіальну цілісність іншої.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, членкиня української делегації ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, на черговій сесії ПА ОБСЄ було ухвалено три важливі резолюції щодо України.

"Перша і головна з них – "Агресивна війна Російської Федерації проти України та її народу, що також становить загрозу всьому регіону ОБСЄ", у якій Організація зокрема закликає Постійний комітет ПА ОБСЄ внести зміни до Правил і процедур, які створять механізм оскарження і в результаті – позбавлення повноважень делегації держави-учасниці, яка порушила суверенітет та територіальну цілісність іншої держави-учасниці", – зазначила Кравчук.

Крім того, резолюція розглядає злочини Росії як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, наполягає на якнайшвидшому створенні спеціального міжнародного кримінального трибуналу задля притягнення до відповідальності за ці злочини, вимагає виведення військ РФ з України тощо.

"Ще дві резолюції стосуються питань безпеки журналістів у зоні конфлікту, а також впливу безпекових загроз під час війни на життя людей та громадського суспільства", – додала Кравчук.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб призупинити повноваження Росії у зв’язку з війною, яку вона розв’язала, зазначивши, що інакше РФ зруйнує саму ОБСЄ.

Нагадаємо, Велика Британія відмовила в наданні віз російській делегації, яка мала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в місті Бірмінгем. Посольство Британії в Росії підтвердило, що причиною відмови у виданні віз є персональні санкції проти депутатів.