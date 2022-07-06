Болгарія заблокувала зарплати російським дипломатам

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев у середу заявив, що країна відповідно до санкцій Європейського Союзу заморозила переказ з Росії до її посольства в Софії, який призначався для виплат зарплат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNR.

"Є переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", – сказав Василев.

Він уточнив, що розмір переказу становить 890 тисяч доларів. Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

Так Василев спростував заяву глави парламентської групи партії "Є такий народ" Тошко Йорданова, який заявив про блокування рахунків посольства Росії в Болгарії та розкритикував такий крок.

Дипломатична напруженість між Болгарією та Росією загострилася після того, як уряд у Софії ухвалив рішення про висилку 70 співробітників російської дипмісії. Російські дипломати та офіційні особи вилетіли до Москви у неділю.

Наприкінці минулого тижня російський посол у Софії Елеонора Митрофанова пред'явила болгарській владі ультиматум скасувати своє рішення до 12 години у п'ятницю, в іншому разі, погрожувала вона, Росія закриє своє посольство в Болгарії.

Прем'єр-міністр Кирило Пєтков відхилив прохання Митрофанової, заявивши, що "ми не дозволимо іноземним дипломатам висувати ультиматуми". Митрофанова заявила, що проситиме московську владу закрити посольство в Болгарії.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія дзеркально відповість Болгарії.