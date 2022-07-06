Болгария заблокировала зарплаты российским дипломатам

Министр финансов Болгарии Асен Василев в среду заявил, что страна в соответствии с санкциями Европейского Союза заморозила перевод из России в ее посольство в Софии, которое предназначалось для выплат зарплат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

"Есть перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России пригласило отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласуется с ЕК", – сказал Василев.

Он уточнил, что размер перевода составляет 890 тысяч долларов. После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решят, что делать со средствами.

Так Василев опроверг заявление главы парламентской группы партии "Есть такой народ" Тошко Йорданова, заявивший о блокировании счетов посольства России в Болгарии и раскритиковавший такой шаг.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в воскресенье.

В конце прошлой недели российский посол в Софии Элеонора Митрофанова предъявила болгарским властям ультиматум отменить свое решение к 12 часам в пятницу, в противном случае, угрожала она, Россия закроет свое посольство в Болгарии.

Премьер-министр Кирилл Петков отклонил просьбу Митрофановой, заявив, что "мы не позволим иностранным дипломатам выдвигать ультиматумы". Митрофанова заявила, что будет просить московские власти закрыть посольство в Болгарии.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит Болгарии.