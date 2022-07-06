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У штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку про воєнні злочини РФ в Україні

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Середа, 6 липня 2022, 22:38

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу відкрилася фотовиставка Russian War Crimes House про воєнні злочини російської армії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Виставка Russian War Crimes House складається з фотографій і відео, на яких зафіксовані злочини Росії в Україні. Її раніше було показано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні.

 
Фото: пресслужба НАТО

Помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже зазначила, що Альянс і його партнери працюватимуть над притягненням Росії до відповідальності.

"Ми висловлюємо повну солідарність з Україною і рішуче налаштовані зробити все, щоб вас підтримати. Ваша сміливість надихає", – сказала Браже українською.

 
Фото: пресслужба НАТО

На відкритті виставки були присутні посол України при НАТО Наталія Галібаренко та мер Мелітополя Іван Федоров, який особисто розповів про викрадення російськими військами.

 
Фото: пресслужба НАТО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич звернулися до присутніх через відеозв’язок.

Виставка Russian War Crimes House триватиме до 15 липня включно.

У НАТО нагадали, що цього тижня відзначається 25-та річниця Хартії про особливе партнерство, на основі якої було створено Комісію Україна-НАТО, що створила умови для співпраці сторін.

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