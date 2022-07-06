У штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку про воєнні злочини РФ в Україні
Середа, 6 липня 2022, 22:38
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу відкрилася фотовиставка Russian War Crimes House про воєнні злочини російської армії в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Виставка Russian War Crimes House складається з фотографій і відео, на яких зафіксовані злочини Росії в Україні. Її раніше було показано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні.
Помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже зазначила, що Альянс і його партнери працюватимуть над притягненням Росії до відповідальності.
"Ми висловлюємо повну солідарність з Україною і рішуче налаштовані зробити все, щоб вас підтримати. Ваша сміливість надихає", – сказала Браже українською.
На відкритті виставки були присутні посол України при НАТО Наталія Галібаренко та мер Мелітополя Іван Федоров, який особисто розповів про викрадення російськими військами.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич звернулися до присутніх через відеозв’язок.
Виставка Russian War Crimes House триватиме до 15 липня включно.
У НАТО нагадали, що цього тижня відзначається 25-та річниця Хартії про особливе партнерство, на основі якої було створено Комісію Україна-НАТО, що створила умови для співпраці сторін.