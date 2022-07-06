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В штаб-квартире НАТО открыли фотовыставку о военных преступлениях РФ в Украине

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Среда, 6 июля 2022, 22:38

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду открылась фотовыставка Russian War Crimes House о военных преступлениях российской армии в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Выставка Russian War Crimes House состоит из фотографий и видео, на которых зафиксированы преступления России в Украине. Она ранее была показана на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае.

 
Фото: пресс-служба НАТО

Помощница генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже отметила, что Североатлантический союз и его партнеры будут работать над привлечением России к ответственности.

"Мы выражаем полную солидарность с Украиной и решительно настроены сделать все, чтобы вас поддержать. Ваша смелость вдохновляет", – сказала Браже на украинском.

 
Фото: пресс-служба НАТО

На открытии выставки присутствовали посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко и мэр Мелитополя Иван Федоров, лично рассказавший о похищении российскими войсками.

 
Фото: пресс-служба НАТО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич обратились к собравшимся из-за видеосвязи.

Выставка Russian War Crimes House продлится до 15 июля включительно.

В НАТО напомнили, что на этой неделе отмечается 25-я годовщина Хартии об особом партнерстве, на основе которой была создана Комиссия Украина-НАТО, создавшая условия для сотрудничества сторон.

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