В штаб-квартире НАТО открыли фотовыставку о военных преступлениях РФ в Украине
Среда, 6 июля 2022, 22:38
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду открылась фотовыставка Russian War Crimes House о военных преступлениях российской армии в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.
Выставка Russian War Crimes House состоит из фотографий и видео, на которых зафиксированы преступления России в Украине. Она ранее была показана на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае.
Помощница генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже отметила, что Североатлантический союз и его партнеры будут работать над привлечением России к ответственности.
"Мы выражаем полную солидарность с Украиной и решительно настроены сделать все, чтобы вас поддержать. Ваша смелость вдохновляет", – сказала Браже на украинском.
На открытии выставки присутствовали посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко и мэр Мелитополя Иван Федоров, лично рассказавший о похищении российскими войсками.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич обратились к собравшимся из-за видеосвязи.
Выставка Russian War Crimes House продлится до 15 июля включительно.
В НАТО напомнили, что на этой неделе отмечается 25-я годовщина Хартии об особом партнерстве, на основе которой была создана Комиссия Украина-НАТО, создавшая условия для сотрудничества сторон.