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На Банковій вважають незворотними зміни у Британії за Джонсона

Четвер, 7 липня 2022, 20:24

Дипломатичний радник Володимира Зеленського, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква вважає, що за прем’єрства Бориса Джонсона у Великій Британії сталися безповоротні зміни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Звістка про відставку Бориса Джонсона, звичайно, сприймається в Україні із сумом. І думаю не лише в Україні. Але це лише перші емоції. А наступними є величезна подяка за величезну допомогу та особисте лідерство у час війни проти України – а насправді війни проти усього європейського континенту та цивілізованого світу. Лідерство, яке зробило політику Великої Британії незворотною", – написав Жовква у Facebook.

На його думку, відтепер цієї політики буде дотримуватись "будь-який новий лідер консерваторів, прем’єр чи просто свідомий британець". "І ось саме це є найважливішим та неоціненним!", – підсумував дипломатичний радник Зеленського.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що відставка Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії не вплине на політику Лондона щодо російсько-української війни.

Джонсон – Зеленському: "Ви герой, всі вас люблять"

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

Дивіться нове відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?

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Велика Британія

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