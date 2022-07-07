На Банковой считают необратимыми изменения в Британии при Джонсоне

Дипломатический советник Владимира Зеленского, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква считает, что при премьерстве Бориса Джонсона в Великобритании произошли необратимые изменения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Известие об отставке Бориса Джонсона, конечно, воспринимается в Украине с грустью. И думаю не только в Украине. Но это лишь первые эмоции. А последующими будут огромная благодарность за огромную помощь и личное лидерство во время войны против Украины – а на самом деле войны против всего европейского континента и цивилизованного мира. Лидерство, сделавшее политику Великобритании необратимой", – написал Жовква в Facebook.

По его мнению, отныне этой политики будет придерживаться "любой новый лидер консерваторов, премьер или просто сознательный британец". "И вот именно это самое важное и бесценное!", - подытожил дипломатический советник Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании не повлияет на политику Лондона по поводу российско-украинской войны.

Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

Министр обороны Британии Бен Уоллес – явный фаворит среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.

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