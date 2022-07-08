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Болгарія планує ввести квоти на болгарську музику

П'ятниця, 8 липня 2022, 08:35

У Болгарії парламент планує запровадити квоти на болгарську музику в ефірі державного телебачення та радіо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Зміни до закону із пропозицією квот висунула націоналістична проросійська антизахідна партія "Відродження" і напередодні їх схвалив комітет парламенту з питань культури та ЗМІ. Із 12 членів комітету, які проголосували, 10 були "за", двоє нардепів утрималися.

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Законопроєкт передбачає, що не менше ніж 60% часу Болгарського національного радіо з 6 ранку до 8 вечора має бути відведено для музики болгарською мовою, створеною болгарськими композиторами та авторами. 

Музика іншими мовами, створена болгарськими авторами, не захищається цим законом.

Не менше від половини загального річного часу, відведеного для трансляції музики Болгарським національним телебаченням, має бути присвячено музичним творам болгарською мовою, створеним болгарськими композиторами.

Принаймні 10% музичних творів мають бути "новими", тобто не транслюватися на національному суспільному телерадіомовленні понад 5 років тому.

За даними опитування, проведеного 2 роки тому,  72% громадян Болгарії хочуть, щоб у ЗМІ звучало більше пісень болгарською мовою. 

Близько 43% респондентів кажуть, що їм найбільше подобається слухати болгарську музику.

У разі ухвалення законопроєкту квоти набудуть чинності з 1 січня 2023 року. Комісія з питань захисту конкуренції дала негативний висновок на запропоновані зміни.

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Болгарія ЄвроЖиття

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