Болгария планирует ввести квоты на болгарскую музыку

В Болгарии парламент намерен ввести квоты на болгарскую музыку в эфире государственного телевидения и радио.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Изменения в закон с предложением квот выдвинула националистическая пророссийская антизападная партия "Возрождение" и накануне их одобрил комитет парламента по культуре и СМИ. Из 12 проголосовавших членов комитета 10 были "за", двое нардепов воздержались.

Законопроект предусматривает, что не менее 60% времени Болгарского национального радио с 6 утра до 8 вечера должно быть отведено для музыки на болгарском языке, созданной болгарскими композиторами и авторами.

Музыка на других языках, созданная болгарскими авторами, не защищается этим законом.

Не менее половины общего годового времени, отведенного для трансляции музыки Болгарским национальным телевидением, должно быть посвящено музыкальным произведениям на болгарском языке, созданным болгарскими композиторами.

По крайней мере, 10% музыкальных произведений должны быть "новыми", то есть не транслироваться на национальном общественном телерадиовещании более 5 лет назад.

По данным опроса, проведенного 2 года назад, 72% граждан Болгарии хотят, чтобы в СМИ звучало больше песен на болгарском языке.

Около 43% респондентов говорят, что им больше нравится слушать болгарскую музыку.

В случае принятия законопроекта квоты вступят в силу с 1 января 2023 года. Комиссия по защите конкуренции дала негативный вывод на предложенные изменения.