У Німеччині обвалився дім: четверо постраждалих

У місті Гемер, що у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, в суботу вранці обвалився один із житлових будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

З-під завалів будинку дістали чотирьох людей із пораненнями. За останніми даними, ще одна жінка досі під завалами, але рятувальникам вдалося встановити з нею контакт.

Фото: DPA

За словами речника пожежної служби Гемера Андреаса Шульте, з чотирьох врятованих щонайменше двоє перебувають у тяжкому стані. Ще одна людина була ушпиталена, але з некритичними травмами.

Фото: DPA

Попередньо рятувальники вважають, що причиною обвалу будинку став витік газу. У результаті будівля повністю зруйнувалась.

Фото: DPA

"Я бачив будівлі після вибуху газу, але ніколи не був свідком таких руйнувань", – зазначив Шульте журналістам.