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В Германии обрушился дом: четверо пострадавших

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Суббота, 9 июля 2022, 11:57

В городе Гемер, расположенном в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу утром обрушился один из жилых домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Из-под завалов дома достали четырех человек с ранениями. По последним данным, еще одна женщина до сих пор под завалами, но спасателям удалось установить с ней контакт.

 
ФОТО: DPA

По словам спикера пожарной службы Гемера Андреаса Шульте, из четырех спасенных по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек был госпитализирован, но с некритическими травмами.

 
ФОТО: DPA

Предварительно спасатели считают, что причиной обрушения дома стала утечка газа. В результате здание полностью разрушилось.

 
ФОТО: DPA

"Я видел здания после взрыва газа, но никогда не был свидетелем таких разрушений", – отметил Шульте журналистам.

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