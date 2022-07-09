В Германии обрушился дом: четверо пострадавших

В городе Гемер, расположенном в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу утром обрушился один из жилых домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Из-под завалов дома достали четырех человек с ранениями. По последним данным, еще одна женщина до сих пор под завалами, но спасателям удалось установить с ней контакт.

ФОТО: DPA

По словам спикера пожарной службы Гемера Андреаса Шульте, из четырех спасенных по меньшей мере двое находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек был госпитализирован, но с некритическими травмами.

ФОТО: DPA

Предварительно спасатели считают, что причиной обрушения дома стала утечка газа. В результате здание полностью разрушилось.

ФОТО: DPA

"Я видел здания после взрыва газа, но никогда не был свидетелем таких разрушений", – отметил Шульте журналистам.