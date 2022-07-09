Ринок праці Італії найбільше в країнах ЄС постраждав від пандемії COVID-19

Ринок праці Італії постраждав сильніше, ніж у більшості країн-членів Європейського Союзу під час пандемії COVID-19 у 2020 і 2021 роках: рівень безробіття був вищим, якщо порівняти із середнім показником у ЄС

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це в п’ятницю повідомило національне статистичне бюро Італії ISTAT.

На початку пандемії коронавірусу у 2020 році Італія втратила близько 724 тисяч робочих місць, передусім серед тимчасових працівників і самозайнятих осіб.

Як наслідок, рівень зайнятості впав приблизно на 3% - десь так, як в Іспанії та Ірландії. Єдиними країнами ЄС, які зафіксували більше падіння, були Греція (-5,1%) і Болгарія (-3,6%).

Але на тлі поступового відновлення європейської економіки у 2021 році зайнятість в Італії зросла лише на 0,6%, що становить третину зростання в середньому по всьому ЄС.

Рівень зайнятості в Італії на кінець 2021 року становив 58,2%, що на 10,2% нижче, ніж середнє значення в ЄС. До травня 2022 року цей показник зріс до 59,8%, а кількість зайнятих осіб була майже такою ж, як і до пандемії.

За даними ISTAT, наприкінці першого кварталу цього року валовий внутрішній продукт Італії приблизно повернувся до рівня до пандемії після падіння на 9% у 2020 році та відновлення на 6,6% минулого року.

Водночас, попри економічне зростання, в Італії зросла кількість людей, які не можуть дозволити собі товари та послуги першої необхідності: на кінець 2021 року таких було 5,5 мільйона, або 9,4% населення – це втричі більше, ніж у 2005 році.

Як повідомлялося, в Італії показники свідчать про наростання епідемії коронавірусу по всій території країни.