Рынок труда Италии больше всего в странах ЕС пострадал от пандемии COVID-19

Рынок труда Италии пострадал сильнее, чем в большинстве стран-членов Европейского Союза во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах: уровень безработицы был выше по сравнению со средним показателем в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу сообщило национальное статистическое бюро Италии ISTAT.

В начале пандемии коронавируса в 2020 году Италия потеряла около 724 тысячи рабочих мест, прежде всего среди временных работников и самозанятых лиц.

Как следствие, уровень занятости упал примерно на 3% – где-то так, как в Испании и Ирландии. Единственными странами ЕС, зафиксировавшими большее падение, были Греция (-5,1%) и Болгария (-3,6%).

Но на фоне постепенного восстановления европейской экономики в 2021 году занятость в Италии выросла всего на 0,6%, что составляет треть роста в среднем по всему ЕС.

Уровень занятости в Италии на конец 2021 года составил 58,2%, что на 10,2% ниже среднего значения в ЕС. К маю 2022 года этот показатель вырос до 59,8%, а количество занятых было почти таким же, как и до пандемии.

По данным ISTAT, в конце первого квартала этого года валовой внутренний продукт Италии приблизительно вернулся к уровню пандемии после падения на 9% в 2020 году и восстановления на 6,6% в прошлом году.

В то же время, несмотря на экономический рост, в Италии выросло количество людей, которые не могут позволить себе товары и услуги первой необходимости: на конец 2021 года таких было 5,5 миллиона, или 9,4% населения – это в три раза больше, чем в 2005 году.

Как сообщалось, в Италии показатели свидетельствуют о нарастании эпидемии коронавируса по всей территории страны.