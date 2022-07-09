Президент уволил посла Украины в Венгрии
Суббота, 9 июля 2022, 18:19
Президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".
"Уволить Непоп Любовь Васильевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии", - говорится в тексте указа.
Непоп возглавляла дипломатическое представительство Украины в Венгрии с 2016 года, то есть шесть лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре.
С 1 января 2021 года Непоп также была председателем Дунайской комиссии.
Глава государства также подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника.
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