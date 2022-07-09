Президент уволил посла Украины в Венгрии

Президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

"Уволить Непоп Любовь Васильевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии", - говорится в тексте указа.

Непоп возглавляла дипломатическое представительство Украины в Венгрии с 2016 года, то есть шесть лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре.

С 1 января 2021 года Непоп также была председателем Дунайской комиссии.

Глава государства также подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника.