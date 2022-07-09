Новий міністр фінансів Британії претендуватиме на посаду лідера консерваторів замість Джонсона

Новий міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві який був призначений на посаду на початку цього тижня, буде брати участь у виборах нового лідера Консервативної партії.

Про це він оголосив в офіційній заяві, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Суспільство є відображенням його лідерів, і за часів Маргарет Тетчер Британія, яку я знав, була сповнена безмежного оптимізму та можливостей. Це було втрачено, і потрібні зміни. Країна стикається з одними з найбільших викликів за все життя", - заявив Захаві.

Очікується, що офіційну заяву Захаві подасть у понеділок.

"Завдяки Brexit ми тепер вільна нація. Давайте не просто говорити про можливості, які випливають з цього, давайте скористаємося ними. Якщо хлопець, який приїхав сюди у віці 11 років, не знаючи жодного слова англійської, може служити на найвищому рівні Її Уряд Величності і балотуватися на посаду наступного прем’єр-міністра, все можливо", - додав він.

Захаві замінив на посаді міністра фінансів Ріші Сунака, який також оголосив про намір боротися за пост лідера консерваторів.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.

Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

Дивіться нове відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.