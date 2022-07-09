Новый министр финансов Британии будет претендовать на должность лидера консерваторов вместо Джонсона

Новый министр финансов Великобритании Надхим Захави, назначенный на должность в начале этой недели, будет участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии.

Об этом он объявил в официальном заявлении, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Общество является отражением его лидеров, и во времена Маргарет Тэтчер Британия, которую я знал, была полна безграничного оптимизма и возможностей. Это было потеряно, и нужные изменения. Страна сталкивается с одними из самых больших вызовов за всю жизнь", - заявил Захави.

Ожидается, что официальное заявление Захави подаст в понедельник.

"Благодаря Brexit мы теперь свободная нация. Давайте не просто говорить о вытекающих из этого возможностях, давайте воспользуемся ими. Если парень, приехавший сюда в возрасте 11 лет, не зная ни слова английского, может служить на высшем уровне правительству Ее Величества и баллотироваться на должность следующего премьер-министра, то все возможно", - добавил он.

Захави заменил в должности министра финансов Риши Сунака, также объявившего о намерении бороться за пост лидера консерваторов.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что решил не участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона.

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.

Смотрите новое видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.