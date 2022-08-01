В МЗС пораділи домовленості в Косово, яка суперечить планам РФ

Міністерство закордонних справ України в понеділок прокоментувало рішення частково визнаного Косова відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських автомобільних знаків на місяць на тлі інциденту на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна вітає досягнення компромісного рішення Приштини про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів", – йдеться в заяві МЗС України, поширеній у понеділок.

"Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради ґарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан", – додає відомство.

Воно наголосило, що важливо не дати Російській Федерації простір для втілення її політики ескалації в регіоні.

"Нагадуємо, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185", – додали в МЗС.

Нагадаємо, у неділю на півночі частково визнаного Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток, яке мало почати діяти з 1 серпня. Також увечері надходили повідомлення про стрілянину.

В ніч на понеділок уряд Косова вирішив на 30 днів відтермінувати застосування рішення за умови, що косовські серби розблокують дороги.

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачала тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на косовські документи викликали масові протести. Белград активно підтримує косовських сербів.

Детальніше про ситуацію дивіться у відеопоясненні на Youtube-каналі ЄП: Косово: чи буде війна? Чи стоїть за цим Москва? Що робити Україні? Пояснюємо.