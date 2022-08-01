В МИД порадовались договоренности в Косово, противоречащей планам РФ

Министерство иностранных дел Украины в понедельник прокомментировало решение частично признанного Косово отсрочить решение о перерегистрации сербских автомобильных знаков в месяц на фоне инцидента на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина приветствует достижение компромиссного решения Приштины об отсрочке начала процедур перерегистрации сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов", – говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в понедельник.

"Призываем стороны к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития Западных Балкан", – добавляет ведомство.

Оно подчеркнуло, что важно не дать Российской Федерации пространство для реализации ее политики эскалации в регионе.

"Напоминаем, что для помощи украинцам открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Сербии: +381631113185", - добавили в МИД.

Напомним, в воскресенье на севере частично признанного Косова местные сербы начали строить баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карточек, которое должно было начать действовать с 1 августа. Также вечером поступали сообщения о стрельбе.

В ночь на понедельник правительство Косова решило на 30 дней отсрочить применение решения при условии, что косовские сербы разблокируют дороги.

Север Косова заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косовом предусматривало временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки вынудить косовских сербов перейти на косовские документы вызвали массовые протесты. Белград активно поддерживает косовских сербов.