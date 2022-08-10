Моравецький: Європа має поставити на місце імперську РФ, а потім здолати імперіалізм ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після того як буде подолана імперіалістична Росія від права сильнішого треба позбутися всередині ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у статті для Die Welt.

"Той факт, що польський голос постійно ігнорується, є лише одним із прикладів ширшої проблеми, з якою сьогодні бореться ЄС: рівність між окремими країнами є лише декларативною. Політична практика показала, що позиції Німеччини та Франції важливіші за інших" - зазначив Моравецький.

На його думку, йдеться про формальну демократію і фактичну олігархію, в якій владу тримає найсильніший.

"Крім того, сильні роблять помилки і не здатні сприймати критику з боку. Запобіжним клапаном, що захищає ЄС від тиранії більшості, є принцип одностайності. Пошук компромісу між 27 країнами, чиї інтереси так часто суперечать, іноді може викликати розчарування, і компроміс може не задовольнити всіх на 100 відсотків. Однак він гарантує, що кожен голос буде почутий і що прийняте рішення відповідає мінімальним очікуванням кожної держави-члена" - вважає прем’єр Польщі.

Моравецький наголосив, що Європа є набагато сильнішою за Росію.

"Але якщо ми справді хочемо говорити про демократичні цінності сьогодні, настав час для серйозного самоаналізу в Європі. Надто довго найважливішою цінністю для багатьох країн була низька ціна російського газу. Ми знаємо, що, ймовірно, вона була такою низькою, тому що не була врахована данина кров’ю, яку сьогодні сплачує Україна" - заявив він.

"Боротьба з імперіалізмом у Європі також є викликом для самого Європейського Союзу. Міжнародні організації можуть успішно протистояти імперіалізму, лише якщо вони самі захищатимуть найважливіші базові цінності, а саме свободу та рівність усіх своїх держав-членів" - зазначив Моравецький.

Саме тому прем’єр Польщі виступив проти відмови від принципу одностайності у ЄС.

"Росія хоче перетворити Європу на щось знайоме і близьке їй протягом кількох століть: на групу сил із спільно визначеними сферами впливу" - вважає він.

"Ми повинні перемогти загрозу імперіалізму всередині ЄС. Нам потрібна глибока реформа, яка б повернула спільне благо та рівність на перший план принципів Євросоюзу. Успіху не досягнути без зміни перспектив: саме держави-члени, а не інституції ЄС, повинні визначити напрямок і пріоритети дій ЄС. Інституції ЄС існують для держав, а не навпаки. Основою співпраці завжди має бути пошук консенсусу, а не перевага сильнішого" - заявив Моравецький.

Нагадаємо, Польща пригрозила ударом у відповідь Європейському Союзу, якщо не отримає свою частку коштів на відновлення після пандемії.