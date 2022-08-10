Посуха в Європі: низький рівень води в Рейні загрожує економічному зростанню Німеччини

Тижні спеки та нестача опадів цього літа призвели до виснаження рівня води в річці Рейні, торгової артерії Німеччини, що призвело до затримок у доставці та збільшення транспортних витрат більш ніж уп'ятеро.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Рейн, що протікає від швейцарських Альп до Північного моря через промислові центри Німеччини, є основним маршрутом для продукції, починаючи від зерна і закінчуючи хімічними речовинами та вугіллям.

За оцінками економістів, збої можуть знизити загальне економічне зростання Німеччини цього року на 0,5%.

Такі баржі, як Servia, 135-метрове судно, що перевозить залізну руду з порту Роттердама на завод німецького виробника сталі Thyssenkrupp в Дуйсбурзі, можуть завантажити лише 30-40% своєї вантажопідйомності, інакше ризикують сісти на мілину.

У деяких місцях Рейн був настільки мілководний, що інші судна пришвартувалися набагато нижче за причали, якими ходять люди. Інші судна, не здатні впоратися з мілководдям, взагалі припинили плавання.

Вартість фрахту на Рейні зросла приблизно до 110 євро за тонну з приблизно 20 євро у червні за баржу-цистерну. Хімічна група BASF минулого тижня заявила, що не відкидає скорочення виробництва.

Рейтингове агентство Moody's заявило, що низький рівень води в Рейні збільшить витрати хімічних компаній, особливо тих, які мають виробничі потужності у верхів'ях Рейну, і можуть призвести до скорочення виробництва.

Раніше повідомлялося, що посуха, що вразила більшу частину країн Європейського Союзу, стане найсильнішою з XVI століття.