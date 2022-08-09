Посуха в Європі може стати найгіршою за останні 500 років

Посуха, що вразила більшу частину країн Європейського Союзу, стане найсильнішою з XVI століття.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

"На даний момент... видається, що це найгірший рік за останні 500 років, хоча ретроспективно необхідно буде провести повний аналіз", - сказав Андреа Тореті, старший науковий співробітник Об'єднаного дослідницького центру ЄС, який збирає дані для Європейської обсерваторії посухи.

"Ми не проаналізували повністю цю подію, але, виходячи з мого досвіду, я думаю, що це, можливо, навіть більш екстремально, ніж у 2018 році", - сказав він.

У тому році особливо суха та спекотна погода залишила центральну та північну Європу з урожаєм основних культур на 50% нижчим, але "сприятливі" вологі умови у південній Європі призвели до різкого збільшення врожаю.

Надзвичайно рідкісний ефект гойдалок захистив блок від впливу регіональної посухи, запобігши вищій волатильності та стрибкам цін.

За словами Тореті, цього року "навпаки, більша частина Європи" схильна до аномальної спеки та посушливої ​​погоди, і посухи впливають на виробництво продуктів харчування та енергії, питну воду та дику природу.

Останні дані Європейської обсерваторії посухи (EDO) показують, що близько 45% території блоку перебувають в умовах попередження — другої з трьох категорій посухи протягом 10 днів, що передували 20 липня.

Більш тривожним є те, що 15% земель перейшли в найбільш суворий "тривожний" стан, а це означає, що не лише ґрунт висихає, а й страждають рослини та сільськогосподарські культури.

Італія є однією з найбільш постраждалих від нинішньої посухи, оголосивши надзвичайний стан у районах, що оточують річку По, на частку яких припадає більше третини сільськогосподарського виробництва країни.

Франція створила кризову групу для боротьби з найсильнішою за всю історію посухою, через яку випалені села залишилися без безпечної питної води, а фермери попереджають про нестачу молока взимку.