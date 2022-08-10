Правительство Германии "не имеет единой позиции" по запрету выдачи виз россиянам

Представители федерального правительства Германии в среду отреагировали на требования прекратить выдачу виз россиянам из-за российской вооруженной агрессии в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что в Берлине соответствующую инициативу приняли в известность и ожидают обсуждения этой темы на уровне глав МИД стран ЕС.

"В настоящее время мы обсуждаем в Евросоюзе, как может выглядеть седьмой пакет санкций и какие компоненты он может содержать. Здесь играет роль и тема виз. По этому вопросу пока нет единой позиции, в том числе и на уровне федерального правительства", – отметил он.

"В принципе, мы всячески стремимся принимать единые для ЕС правила. Эта та сила, которую мы продемонстрировали и в рамках нынешнего конфликта с агрессором Россией. Мы стремимся к тому, чтобы действовать максимально едино на европейском уровне", – добавил представитель правительства Германии.

В свою очередь представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе отметила, что от запрета на выдачу виз россиянам пострадают не только туристы из РФ.

"Речь здесь идет не только о российских туристах, но, к примеру, и о представителях гражданского общества. Речь идет о школьниках, студентах, визах для близких родственников граждан стран ЕС или граждан России, проживающих на территории Евросоюза. Предметом дискуссии стал бы весьма широкий круг лиц", – объяснила она.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

Эстония не выдает туристические визы россиянам с весны. В конце июля правительство Эстонии утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения.