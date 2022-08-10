В Лондоне начали вакцинировать детей от полиомиелита после того, как впервые с 1984 года был обнаружен его вирус

Всех детей от одного до девяти лет в Лондоне начнут вакцинировать против полиомиелита после того, как его вирус в июне обнаружили в пробах сточных вод восьми районов города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) пока не подтвердила ни одного случая заболевания полиомиелитом и считает его угрозу для общественности низкой.

В то же время в Лондоне уровень вакцинации против полиомиелита ниже, чем в среднем по стране (90% против 95%), поэтому предполагается, что источником вируса стали невакцинированные жители города.

NHS будет сообщать родителям, когда пришло время для бустерной или дополнительной дозы вакцины против полиомиелита для их детей. Будут начинать с районов с самой низкой вакцинацией.

В конце июня Управление по безопасности здоровья Великобритании объявило о чрезвычайном национальном событии после того, как во время плановой проверки канализации в Лондоне в сточных водах был обнаружен вирус полиомиелита.

Ранее в сточных водах в Лондоне также находили вирус полиомиелита, но такие случаи были единичными. В этот же раз вирус подтвердился в образцах, бравшихся с разницей в несколько месяцев – в последний раз это было в 1984 году.

Вирус полиомиелита способен поражать спинной мозг и частично нервы головного мозга, что приводит к параличу, а в редких случаях – смерти человека. Большинство людей переносят полиомиелит без симптомов и могут даже не догадываться, что заразились.

Наиболее распространенные пути переноса полиомиелита – через немытые руки, когда инфицированный человек трогает ими фрукты или воду.