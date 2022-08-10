Молдова не має коштів, щоб заплатити за російський газ у серпні

Керівник молдовської компанії "Молдовагаз", яка фактично контролюється російським "Газпромом" Вадим Чебан заявив, що не зможе заплатити за російський газ, спожитий у серпні – не вистачає грошей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Чебан розповів в інтерв’ю NewsMaker.

"Одразу можу сказати, що ми не зможемо сплатити. Ми закриємо липень, а аванс за серпень не зможемо заплатити це однозначно", – зазначив він і додав, що компанія вже попросила у постачальника відстрочку платежів, але не отримала відповіді.

Moldovagaz розраховує на те, що в четвертому кварталі 2022 року відповідно до контракту буде застосовуватись інша формула ціноутворення, за рахунок чого закупівельна ціна суттєво знизиться.

Чебан не став відповідати на запитання, що станеться, якщо "Газпром" не погодиться на відстрочку. Він лише зазначив, що поточна ситуація склалася через об'єктивні умови законодавства Молдови, і акціонери повинні брати це до уваги.

"Обсяги у серпні не такі великі. Я думаю, що це мають брати до уваги усі акціонери. Тим більше, що з боку уряду є розуміння та готовність відстрочити платежі ПДВ", — додав Чебан.

Перед ти Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (НАРЕ) збільшило тариф на газ із 18,62 леїв до 23 леїв за кубометр. Moldovagaz просив підвищити тариф до 29,48 леїв за кубометр, посилаючись на тарифні відхилення, а також на те, що вартість газу, що закуповується, у серпні становить $1458, а у вересні — $1692 за тисячу кубометрів.

НАРЕ, розраховуючи тариф, виходило із середньої закупівельної ціни у 2022 році $899 за тисячу кубометрів. Там пояснили цим зазначили, що методологія розрахунку тарифу не дозволяє включати до нього потенційну закупівельну ціну.

Як наслідок, Moldovagaz попросив у "Газпрому" відстрочення платежів і звернувся до Національної комісії з надзвичайних ситуацій з проханням про відстрочку виплати ПДВ. Також компанія запропонувала, щоби підприємства теплоенергетики перейшли на оплату газу авансом.

Залежність Молдови від "Газпрому" вже вилилася в кризу наприкінці минулого року.

У жовтні 2021 року у "Газпромі" заявили, що не отримали платіж від Молдови і зупинять постачання газу, якщо гроші не надійдуть через 48 годин. 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

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