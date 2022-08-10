Гендиректорка суспільного телебачення Німеччини пішла у відставку через скандал з розтратою коштів

Генеральна директорка мережі суспільного мовлення Німеччини ARD Патрісія Шлезінґер була змушена піти у відставку після звинувачень у розкраданні коштів платників податків і звинувачень у кумівстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Шлезінґер очолювала телевізійну мережу ARD, яка складається з центрального телеканалу, радіо та онлайн-порталу, дев’яти регіональних мовників і фінансується за рахунок ліцензійного збору, а також окремо була директоркою берлінського мовника RBB.

Наприкінці червня у ЗМІ з’явилися повідомлення, що чоловік Шлезінґер, журналіст Герхард Шпьорль, отримав контракт на консультування державної компанії Messe Berlin. При цьому контракт нібито ініціював глава наглядової ради, який водночас очолює адміністративну раду RBB.

Крім того, зарплата гендиректорки ARD зросла до понад 300 тисяч євро на місяць, вона раптово придбала нову машину і начебто оплачувала робочі обіди у своєму домі за кошти суспільного мовника.

Німецький таблоїд Bild стверджував, що Шлезінґер витрачала великі суми грошей на ремонт у своєму офісі RBB: загалом він обійшовся в майже 660 тисяч євро і охопив, серед іншого, автоматичну систему поливу рослин і масажне крісло за 1300 євро.

До ARD були й інші претензії: так, мовник звинувачували в недотриманні журналістських стандартів через неспроможність швидко відрядити репортерів в Україну. Зрештою, минулого тижня Патрісія Шлезінґер заявила про те, що йде у відставку на тлі "особистих звинувачень і наклепу".

Команда ARD налічує понад 23,5 тисячі людей, які обслуговують 11 телеканалів і 55 радіостанцій. Разом із другим суспільним мовником Німеччини ZDF і суспільним радіо Deutschlandradio бюджет мережі становить 8,42 мільярда євро на рік.