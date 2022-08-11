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Російські літаки-розвідники двічі увійшли в зону ППО Аляски

Четвер, 11 серпня 2022, 08:32

Командування протиповітряної оборони Північної Америки повідомило про щонайменше дві активні спроби розвідувальних літаків Росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.

Про це повідомило 10 серпня об’єднане командування NORAD у Twitter, пише "Європейська правда".

"У двох окремих випадках за останні два дні регіон NORAD на Алясці виявив, відстежив та ідентифікував російські літаки-розвідники, що увійшли та діяли у межах ППО Аляски", - сказано у повідомленні. 

У повідомленні уточнюється, що російська авіація не увійшла до до суверенного повітряного простору США чи Канади.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони - це самопроголошена зона повітряного простору, що оточує країну чи територію, у межах якої вона намагатиметься ідентифікувати іноземні військові літаки. 

NORAD використовує багатошарову оборонну мережу супутників, наземних радарів, бортових радарів і винищувачів, щоб ідентифікувати чужі літаки та розробити дії у відповідь.

За кілька місяців до візиту спікерки палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань Китай регулярно відправляв військові літаки в зоні ППО самовладного острова.

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Росія США

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