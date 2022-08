Російські літаки-розвідники двічі увійшли в зону ППО Аляски

Командування протиповітряної оборони Північної Америки повідомило про щонайменше дві активні спроби розвідувальних літаків Росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.

Про це повідомило 10 серпня об’єднане командування NORAD у Twitter, пише "Європейська правда".

"У двох окремих випадках за останні два дні регіон NORAD на Алясці виявив, відстежив та ідентифікував російські літаки-розвідники, що увійшли та діяли у межах ППО Аляски", - сказано у повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що російська авіація не увійшла до до суверенного повітряного простору США чи Канади.

On two separate occasions, over the past 2 days, the Alaskan NORAD Region detected, tracked and identified Russian surveillance aircraft entering and operating within the Alaskan ADIZ. The Russian aircraft did not enter American or Canadian sovereign airspace. #WeHaveTheWatch