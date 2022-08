Российские самолеты-разведчики дважды вошли в зону ПВО Аляски

Командование противовоздушной обороны Северной Америки сообщило о по меньшей мере двух активных попытках разведывательных самолетов России проводить полеты в зоне ПВО Аляски.

Об этом сообщило 10 августа объединенное командование NORAD в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В двух отдельных случаях за последние два дня регион NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал вошедшие и действовавшие в рамках ПВО Аляски российские самолеты-разведчики", - сказано в сообщении.

В сообщении уточняется, что российская авиация не вошла в суверенное воздушное пространство США или Канады.

On two separate occasions, over the past 2 days, the Alaskan NORAD Region detected, tracked and identified Russian surveillance aircraft entering and operating within the Alaskan ADIZ. The Russian aircraft did not enter American or Canadian sovereign airspace. #WeHaveTheWatch