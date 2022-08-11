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Российские самолеты-разведчики дважды вошли в зону ПВО Аляски

Четверг, 11 августа 2022, 08:32

Командование противовоздушной обороны Северной Америки сообщило о по меньшей мере двух активных попытках разведывательных самолетов России проводить полеты в зоне ПВО Аляски.

Об этом сообщило 10 августа объединенное командование NORAD в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В двух отдельных случаях за последние два дня регион NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал вошедшие и действовавшие в рамках ПВО Аляски российские самолеты-разведчики", - сказано в сообщении.

В сообщении уточняется, что российская авиация не вошла в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Зона идентификации противовоздушной обороны – это самопровозглашенная зона воздушного пространства, окружающая страну или территорию, в пределах которой она будет пытаться идентифицировать иностранные военные самолеты.

NORAD использует многослойную оборонную сеть спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей, чтобы идентифицировать чужие самолеты и разработать ответные действия.

За несколько месяцев до визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Китай регулярно отправлял военные самолеты в зоне ПВО острова.

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