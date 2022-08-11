Британія викликала "на килим" посла Китаю через ескалацію довкола Тайваню

Глава МЗС Британії Ліз Трасс доручила викликати до міністерства посла Китаю для пояснення "агресивної та широкомасштабної ескалації", яку Пекін здійснює щодо Тайваню.

Про це повідомило МЗС країни у середу, пише "Європейська правда".

Напруженість між Китаєм і Тайванем різко загострилася після того, як Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США, минулого тижня відвідала автономну територію.

Трасс, яка зайняла агресивну позицію щодо Пекіна на посаді міністра закордонних справ і тепер є фавориткою на пост прем’єр-міністра, заявила, що Британія та партнери "рішуче засудили ескалацію Китаю в регіоні навколо Тайваню, як видно з нашої недавньої заяви G7".

"Я доручила офіційним особам викликати посла Китаю для пояснення дій його країни. В останні місяці ми спостерігаємо все більш агресивну поведінку та риторику Пекіна, яка загрожує миру та стабільності в регіоні", - заявила Ліз Трасс.

Сполучене Королівство закликає Китай вирішувати будь-які розбіжності мирними засобами, без погрози чи застосування сили чи примусу, додала вона.

Раніше міністерство закордонних справ Китаю викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню.

Країни "Групи семи" та Євросоюз у своїй заяві розкритикували проведення Китаєм військових навчань довкола Тайваню після візиту на острів Ненсі Пелосі, зауваживши, що його не можна вважати приводом для агресивної військової діяльності.

Детальніше про значення цього візиту - у статті Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном