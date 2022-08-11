Британия вызвала "на ковер" посла Китая из-за эскалации вокруг Тайваня

Глава МИД Британии Лиз Трасс поручила вызвать в министерство посла Китая для объяснения "агрессивной и широкомасштабной эскалации", которую Пекин совершает в отношении Тайваня.

Об этом сообщил МИД страны в среду, пишет "Европейская правда".

Напряженность между Китаем и Тайванем резко обострилась после того, как Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, на прошлой неделе посетила автономную территорию.

Трасс, занявшая агрессивную позицию по Пекину в должности министра иностранных дел и теперь являющаяся фаворитом на пост премьер-министра, заявила, что Британия и партнеры "решительно осудили эскалацию Китая в регионе вокруг Тайваня, как видно из нашего недавнего заявления G7".

"Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая для объяснения действий его страны. В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику Пекина, угрожающую миру и стабильности в регионе", - заявила Лиз Трасс.

Соединенное Королевство призывает Китай разрешать любые разногласия мирными средствами, без угрозы или применения силы или принуждения, добавила она.

Ранее министерство иностранных дел Китая вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня.

Страны "Группы семи" и Евросоюз в своем заявлении подвергли критике проведение Китаем военных учений вокруг Тайваня после визита на остров Нэнси Пелоси, отметив, что его нельзя считать поводом для агрессивной военной деятельности.