Чехія знову почала отримувати нафту через трубопровід "Дружба"

Постачання російської нафти до Чехії нафтопроводом "Дружба" відновиться в п'ятницю близько 21:00 за Києвом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на словацьку трубопровідну компанію Transpetrol, повідомляє "Європейська правда".

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела також підтвердив якнайшвидше відновлення постачання нафти через "Дружбу".

За даними Reuters, один із європейських банків ухвалив рішення про оплату транзиту російської нафти через територію України. Тим самим усунуто причину припинення постачання трубопроводом "Дружба" до Центральної Європи.

"За нашою інформацією, банк переоцінив спочатку заблокований платіж між транзитними компаніями за плату за транзит і, нарешті, прийняв його", - сказав представник словацького нафтопереробного заводу Slovnaft Антон Молнар.

За словами джерела агентства, платіж було розблоковано нідерландським банком ING.

Напередодні Україна відновила транспортування російської нафти південною ділянкою нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини.

Раніше російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.