Чехия снова начала получать нефть через трубопровод "Дружба"

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в пятницу около 21:00 по Киеву.

Об это пишет Bloomberg со ссылкой на словацкую трубопроводную компанию Transpetrol, сообщает "Европейская правда".

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела также подтвердил скорейшее возобновление поставок нефти через "Дружбу".

По данным Reuters, один из европейских банков принял решение об оплате транзита российской нефти через территорию Украины. Тем самым устранена причина прекращения поставок по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу.

"По нашей информации, банк переоценил первоначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за плату за транзит и, наконец, принял его", — сказал представитель словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар.

По словам источника агентства, платеж был разблокирован нидерландским банком ING.

Накануне Украина возобновила транспортировку российской нефти по южному участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.