Кількість мігрантів в ЄС зросла на 86% за перші 7 місяців року

За перші сім місяців 2022 року кількість мігрантів у Європейському Союзі збільшилася на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила європейська прикордонна агенція Frontex, пише "Європейська правда".

Лише у липні їх кількість збільшилася на 63% у річному обчисленні до 34 570. Усього з січня до липня до ЄС прибуло 155 090 мігрантів.

Понад 14866 незаконних в'їздів, майже втричі більше, ніж у липні минулого року, було зареєстровано через Західно-Балканський маршрут, який продовжує залишатися "найактивнішим".

Основними національностями на цьому маршруті були мігранти із Сирії, Афганістану та Туреччини.

У період із січня до липня центрально-середземноморським маршрутом скористалися понад 42 500 мігрантів, що на 44% більше, ніж за перші сім місяців минулого року.

Кількість виявлень на маршруті Східного Середземномор'я залишалася високою: 22 601 прибуття, що більш ніж удвічі більше у порівнянні з минулим.

На східному кордоні ЄС кількість нелегальних переходів з початку року скоротилася на 32% до 2923 року.

Українські біженці, які в'їхали до ЄС через прикордонні переходи після початку війни, до цих цифр не ввійшли, зазначає агентство.

За даними Frontex, з початку російського вторгнення в лютому до ЄС в'їхало 7,7 млн громадян України.