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Число мигрантов в ЕС выросло на 86% за первые 7 месяцев года

Пятница, 12 августа 2022, 20:44

За первые семь месяцев 2022 года число мигрантов в Европейском Союзе увеличилось на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщило европейское пограничное агентство Frontex, пишет "Европейская правда".

Только в июле их число увеличилось на 63% в годовом исчислении до 34 570. Всего с января по июль в ЕС прибыло 155 090 мигрантов.

Украинские беженцы, въехавшие в ЕС через пограничные переходы после начала войны, в эти цифры не вошли, отмечает агентство.

По данным Frontex, с начала российского вторжения в феврале в ЕС въехало 7,7 млн ​​граждан Украины.

Более 14 866 незаконных въездов, почти в три раза больше, чем в июле прошлого года, были зарегистрированы через Западно-Балканский маршрут, который продолжает оставаться "наиболее активным".

Основными национальностями на этом маршруте были мигранты из Сирии, Афганистана и Турции.

В период с января по июль центрально-средиземноморским маршрутом воспользовались более 42 500 мигрантов, что на 44% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Количество обнаружений на маршруте Восточного Средиземноморья оставалось высоким: 22 601 прибытие, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

На восточной границе ЕС количество нелегальных переходов с начала года сократилось на 32% до 2923.

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