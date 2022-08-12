Число мигрантов в ЕС выросло на 86% за первые 7 месяцев года
За первые семь месяцев 2022 года число мигрантов в Европейском Союзе увеличилось на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщило европейское пограничное агентство Frontex, пишет "Европейская правда".
Только в июле их число увеличилось на 63% в годовом исчислении до 34 570. Всего с января по июль в ЕС прибыло 155 090 мигрантов.
Украинские беженцы, въехавшие в ЕС через пограничные переходы после начала войны, в эти цифры не вошли, отмечает агентство.
По данным Frontex, с начала российского вторжения в феврале в ЕС въехало 7,7 млн граждан Украины.
Более 14 866 незаконных въездов, почти в три раза больше, чем в июле прошлого года, были зарегистрированы через Западно-Балканский маршрут, который продолжает оставаться "наиболее активным".
Основными национальностями на этом маршруте были мигранты из Сирии, Афганистана и Турции.
В период с января по июль центрально-средиземноморским маршрутом воспользовались более 42 500 мигрантов, что на 44% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.
Количество обнаружений на маршруте Восточного Средиземноморья оставалось высоким: 22 601 прибытие, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
На восточной границе ЕС количество нелегальных переходов с начала года сократилось на 32% до 2923.