Рада з протидії дискримінації Румунії викликає Орбана через його скандальний виступ

Глава Національної ради з протидії дискримінації Румунії (CNCD) Асталош Чаба в п’ятницю оголосив, що викличе прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у зв’язку із скаргою на його скандальний виступ у румунському курортному містечку Беїле Тушнад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

Скаргу на виступ Орбана подав заступник глави Національної ліберальної партії Румунії Александру Мурару. Він зазначив, що, оскільки угорський прем’єр перебував у Беїле Тушнад з приватним візитом, а не як глава держави, на нього не поширюється дипломатичний імунітет.

Мурару стверджує, що слова Орбана про недопустимість "змішування рас" "насправді підбурюють до соціального експерименту – євгеніки, яка стала основою ексклюзії, переслідувань і злочинів ХХ століття".

"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Промова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походить з расових ідеологій, які прирекли на смерть мільйони життів у ХХ столітті", – стверджує румунський політик.

За словами глави CNCD Асталоша Чаби, законодавство Румунії вимагає, щоб скарги такого роду вирішувалися "обов’язковим викликом сторін", і не розглянути скаргу Мурару його відомство не може.

"У мене такої ситуації досі ніколи не було. Я гадаю, що повістку можна вручити через юридичне представництво Угорщини в Бухаресті, тобто через посольство", – припустив Чаба. Сам Орбан поки не коментував ситуацію.

Нагадаємо, в останні роки Орбан часто критикує Європейський Союз, зокрема через його звинувачення в порушенні прав людини й верховенства права Будапештом.

Останнім приводом до напруження стали слова угорського прем'єра про "змішування рас" і "занепад Європи", виголошені в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад у Румунії. Вони негайно викликали обурення опозиційних партій і європейських політиків.

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