Совет по противодействию дискриминации Румынии вызывает Орбана из-за его скандального выступления

Глава Национального совета по противодействию дискриминации Румынии (CNCD) Асталош Чаба в пятницу объявил, что вызовет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в связи с жалобой на его скандальное выступление в румынском курортном городке Беиле Тушнад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Жалобу на выступление Орбана подал заместитель главы Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару. Он отметил, что поскольку венгерский премьер находился в Беилле Тушнад с частным визитом, а не как глава государства, на него не распространяется дипломатический иммунитет.

Мурару утверждает, что слова Орбана о недопустимости "смешения рас" "на самом деле подстрекают к социальному эксперименту – евгенике, которая стала основой эксклюзии, преследований и преступлений ХХ века".

"Призывы к "расовой чистоте" неприемлемы в европейской и толерантной Румынии. Речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана происходит из расовых идеологий, обрекших на смерть миллионы жизней в ХХ веке", - утверждает румынский политик.

По словам главы CNCD Асталоша Чабы, законодательство Румынии требует, чтобы жалобы такого рода решались "обязательным вызовом сторон" и не рассмотреть жалобу Мурару его ведомство не может.

"У меня такой ситуации до сих пор никогда не было. Я думаю, что повестку можно вручить через юридическое представительство Венгрии в Бухаресте, то есть через посольство", – предположил Чаба. Сам Орбан пока не комментировал ситуацию.

Напомним, в последние годы Орбан часто критикует Европейский Союз, в частности из-за его обвинений в нарушении прав человека и верховенства права Будапештом.

Последним поводом к напряжению стали слова венгерского премьера о "смешении рас" и "упадке Европы", произнесенные в пределах "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад в Румынии. Они немедленно вызвали возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

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