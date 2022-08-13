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Більшість фінів не вірять в покращення відносин з РФ у найближче десятиліття

Субота, 13 серпня 2022, 14:51

Більшість опитаних фінів не вірить у покращення відносин з Росією в найближче десятиліття.

Це випливає з опитування, проведеного на замовлення Фонду муніципального розвитку, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Зокрема, в те, що відносини з Росією покращаться протягом найближчих десяти років не вірять 75% опитаних.

Впевненість у досягненні кліматичних цілей також слабшає. Більше половини респондентів вважають, що цілей Фінляндії щодо вуглецевої нейтральності не буде досягнуто і що не вдасться зупинити втрату біорізноманіття.

Згідно з опитуванням, більшість жителів країни також скептично ставляться до того, що зростання держборгу зупиниться і що довіра громадян до політики зміцниться. Більше половини респондентів також не впевнені, що соціальні та медичні послуги надаватимуться достатньою мірою.

У ході опитування було вивчено оцінки громадян щодо того, як різні бачення майбутнього реалізовуватимуться протягом поточного десятиліття.

В опитуванні, проведеному компанією Kantar TNS на початку червня, взяли участь понад 1000 осіб віком 18-79 років.

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Фінляндія

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