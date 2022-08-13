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Большинство финнов не верят в улучшение отношений с РФ в ближайшее десятилетие

Суббота, 13 августа 2022, 14:51

Большинство опрошенных финнов не верят в улучшение отношений с Россией в ближайшее десятилетие.

Это следует из опроса, проведенного по заказу Фонда муниципального развития, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

В частности, в то, что отношения с Россией улучшатся в ближайшие десять лет не верят 75% опрошенных.

Уверенность в достижении климатических целей тоже ослабевает. Более половины респондентов считают, что цели Финляндии относительно углеродной нейтральности не будут достигнуты и что не удастся остановить потерю биоразнообразия.

Согласно опросу, большинство жителей страны также скептически относятся к тому, что рост госдолга остановится и что доверие граждан к политике укрепится. Более половины респондентов также не уверены, что социальные и медицинские услуги будут предоставляться в достаточной степени.

В ходе опроса были изучены оценки граждан относительно того, как разные видения будущего будут реализовываться в течение текущего десятилетия.

В опросе, проведенном компанией Kantar TNS в начале июня, приняло участие более 1000 человек в возрасте 18-79 лет.

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Финляндия

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