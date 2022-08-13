Посол ЄС прокоментував процес відбору керівника Агентства з розшуку активів

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що важливо, щоб Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолювала людина з необхідними професійними компетенціями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня. Якщо цього можна досягти лише шляхом повторного оголошення процесу відбору, ЄС матиме повне розуміння для такого підходу", - написав Маасікас у Twitter.

Важливо…що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня. Якщо цього можна досягти лише шляхом повторного оголошення процесу відбору, ЄС матиме повне розуміння для такого підходу.https://t.co/toMKiHO5MT via @epravda — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 13, 2022

Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Національне агентство створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року та інших актів права ЄС.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства – уперше за два роки.

Очікувалося, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня. Жоден кандидат не отримав достатньої підтримки.