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Посол ЄС прокоментував процес відбору керівника Агентства з розшуку активів

Субота, 13 серпня 2022, 16:11

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що важливо, щоб Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) очолювала людина з необхідними професійними компетенціями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Важливо ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня. Якщо цього можна досягти лише шляхом повторного оголошення процесу відбору, ЄС матиме повне розуміння для такого підходу", - написав Маасікас у Twitter.

Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також  управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Національне агентство створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року та інших актів права ЄС.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович, а у вересні затвердили склад комісії, яка мала обрати нового постійного керівника агентства – уперше за два роки.

Очікувалося, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня. Жоден кандидат не отримав достатньої підтримки.

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