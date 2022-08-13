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Посол ЕС прокомментировал процесс отбора руководителя Агентства по розыску активов

Суббота, 13 августа 2022, 16:11

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что важно, чтобы Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), возглавлял человек с необходимыми профессиональными компетенциями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Важно ... что АРМА будет возглавлять человек с необходимыми профессиональными компетенциями, включая добродетель высокого уровня. Если этого можно достичь только путем повторного объявления процесса отбора, ЕС будет иметь полное понимание для такого подхода", - написал Маасикас в Twitter.

Агентство по розыску и менеджменту активов является центральным органом исполнительной власти, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управление активами, арестованными в уголовном производстве.

Национальное агентство создано по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, успешно функционирующим в государствах-членах ЕС в соответствии с решением Совета Европейского Союза № 2007/845/JHA от 06 декабря 2007 года и других актов права ЕС.

В августе 2021 года обязанности главы АРМА начал выполнять Дмитрий Жоравович, а в сентябре утвердили состав комиссии, которая должна была избрать нового постоянного руководителя агентства – впервые за два года.

Ожидалось, что комиссия объявит имя постоянного руководителя 29 июля. Однако заседание завершилось отсрочкой решения до 15 августа. Ни один кандидат не получил достаточной поддержки.

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